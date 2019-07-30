Россия: паводки и пожары

Иркутская область переживает вторую волну паводков. Из-за проливных дождей в реках растет уровень воды. Во вторник на реке Ия в районе города Тулун вода поднялась до 11-ти с лишним метров при критической отметке в семь. Спасатели МЧС России прибыли в Тулун с тем, чтобы обеспечить жителей предметами и продуктами первой необходимости. Сообщается, что на этот раз стихия затронула двадцать населенных пунктов. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации с ливнями и ждут, что уровень воды в реках еще поднимется.

В результате паводка на реках Амур, Зея и Бурея происходит подтопление населенных пунктов по меньшей мере в семи районах Амурской области. Из берегов выходят реки Кия и Уда.

Из опасных мест спасатели эвакуировали свыше двух тысяч человек. Их поселили в восьми пунктах временного размещения. Продолжается оказание адресной и психологической помощи населению. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 826 человек, 174 единицы техники, 30 плавсредств.

Еще одна напасть, с которой приходится бороться - лесные пожары. Жители Сибири и соседних регионов выражают беспокойство и требуют от властей принимать более активные меры для тушения огня. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин по поручению кабмина вылетит в Сибирь, чтобы лично проконтролировать ситуацию.