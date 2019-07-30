Мужчину укусила змея, тот растерзал ее в клочья

Мужчину в Индии укусила змея, тот в ответ впился в нее зубами и растерзал в клочья.

В воскресенье житель индийского городка Этах Раж Кумар отдыхал дома, когда в здание заползла змея и укусила его. Мужчина не растерялся и отомстил рептилии. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после инцидента родственники Кумара отвезли его в больницу, захватив с собой останки змеи. По сообщениям врачей, укушенный находится в критическом состоянии. "Это очень странный случай, - цитирует врача Кумара Reuters. - В моей практике были случаи, когда людей кусали змеи, но они никогда не приносили их мне в пакете растерзанными на кусочки".

Семья Кумара кремировала обидчицу, сообщается, что ей оказалась крысиная змея, которая обычно считается неядовитой.