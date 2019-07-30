Экоактивистка Грета Тунберг переплывет Атлантику на яхте

Шведская школьница Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на яхте, чтобы поучаствовать в конференции ООН по климату. 16-летняя экоактивистка отправится в путешествие с экипажем высокотехнологичной гоночной яхты Malizia II.

«Команда Malizia гордится тем, что переправит Грету Тунберг через Атлантику для посещения саммита ООН по изменению климата без выбросов углекислого газа в атмосферу», - написали члены экипажа на своей странице в Facebook.

Team Malizia are honoured to sail Greta Thunberg emission free across the Atlantic to the UN Climate Action Summit ... Publiée par Team Malizia - Yacht Club De Monaco sur Lundi 29 juillet 2019

Тунберг, которая отказывается летать на самолетах из-за их вредного воздействия на окружающую среду, примет участие в саммите ООН в Нью-Йорке и в климатической конференции в чилийском Сантьяго.

В путешествие, которое должно занять около двух недель, подросток отправится с отцом. Malizia II не выбрасывает в атмосферу углекислый газ, а для выработки электроэнергии использует солнечные батареи и подводные турбины. Длина судна составляет 18 метров.

Ранее шведка говорила, что хотела бы посетить саммит в Нью-Йорке 23 сентября, но не знала, как туда добраться. Как школьница, которая на данный момент находится в академическом отпуске, вернется обратно в Европу, пока не известно.