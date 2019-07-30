Глава МВД Румынии подал в отставку

Министр внутренних дел Румынии Николае Мога подал в отставку на фоне резонансного дела о похищении и убийстве 15-летней девочки в Каракале и широкого возмущения граждан страны неудовлетворительными действиями властей по предотвращению преступления. Мога был назначен на пост главы МВД всего шесть дней назад. В понедельник по этой же причине свой пост покинул директор румынской Службы спецсвязи Ионел-Соринел Василика.

Министр внутренних дел Румынии Николае Мога: "Я решил уйти в отставку с поста министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить авторитет этого ведомства на фоне неэффективных действий некоторых его сотрудников, которые должны быть уволены и понести наказание за свои просчеты".

В конце прошлой недели полиция задержала 66-летнего автомеханика Георге Динкэ из города Каракал по подозрению в убийстве 15-летней девочки. Мужчина сознался в этом преступлении. Пропавшая Александра Мэчешану несколько раз звонила в экстренную службу помощи, однако операторы не смогли установить, откуда были звонки. Приехавшая к дому подозреваемого лишь через 19 часов полиция обнаружила труп девочки и останки еще одной девушки, пропавшей в апреле.

"Мы пришли сюда, чтобы сказать, что нам страшно. Мы напуганы и боимся покидать свои дома. Мы должны чувствовать себя в безопасности, защищенными государством и полицией. Но какую безопасность они обеспечивают нам, когда я боюсь выходить из дома?" - возмущается школьная подруга жертвы.

После задержания подозреваемого в убийстве было начато внутреннее расследование. Его результаты показали неэффективность действий полицейских при поисках девочки и задержании преступника. Во вторник этот вопрос был включен в повестку дня заседания Верховного совета обороны страны, который объединяет высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств.