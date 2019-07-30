Крупнейшая коллекция искусства арестована за долги

В Португалии арестована крупнейшая в стране коллекция искусства XX века. Около 900 произведений принадлежат предпринимателю Жозе Берарду. По решению суда коллекция изъята в счёт уплаты крупных долгов бизнесмена.

Кредиты на общую сумму почти в миллиард евро Берарду набрал у трёх португальских банков. В залог предприниматель предложил именно свою коллекцию искусства. Однако к моменту расплаты, по данным следствия, всячески препятствовал передаче залога.

Значительная часть предметов была постоянно выставлена в музеях и потому охранялась государством. Именно это препятствие снято решением суда.

Стоимость собрания в прошлом десятилетии превышала 300 миллионов евро; сегодня, по словам экспертов, эта сумма может оказать вдвое больше.

Ранее в счёт уплаты долга уже была арестована недвижимость Берарду, включая отели и квартиры на Мадейре и в Лиссабоне.