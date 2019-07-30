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Пакистан

Самолет рухнул на жилые дома

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 Вероника Доваль 
Самолет рухнул на жилые дома
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В результате крушения военного самолета в Пакистане погибли 18 человек, 15 получили ранения, несколько из них находятся в больницах в критическом состоянии. Воздушное судно рухнуло на жилые дома во время тренировочного полета на окраине города Равалпинди на севере страны. После падения произошел взрыв и пожар, который охватил несколько зданий.

По данным местных спасателей, среди погибших - пять членов экипажа, находившихся на борту, и 13 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются. По словам пакистанских военных, армейский самолет выполнял обычный учебный полет.