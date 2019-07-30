Мостар: прыжки со Старого моста

Сотни зрителей собрались в Мостаре, городе в Боснии и Герциговине, чтобы увидеть соревнования по прыжкам в реку Неретву. В нынешнем году состязания приурочены к пятнадцатой годовщине реставрации Старого моста. Арочная конструкция, была построена в 16 веке в период господства Османской империи. В ноябре 1993 года во время хорватско-боснийской войны мост был полностью разрушен. Восстановили его в 2004-ом.

Эмир Балик, бывший ныряльщик: "Мы относились к Старому мосту, как к живому существу. Дайверы чистили его, полировали, заботились о нем, как будто это живой и дышащий организм. Как вы знаете, он служил нам почти пять веков прежде чем его уничтожили. Этот мост затем стал как бы братом Старого моста и мы надеемся, что он простоит долго, переживет нас на много-много лет, может быть даже на тысячу лет".

На реконструкцию объекта ушло порядка пятнадцати миллионов евро. Работы начались в 2001 году. Со дна реки водолазы венгерской армии подняли упавшие части Старого моста. В результате конструкция действительно выглядит "древней". В 2004 году Старый мост был торжественно открыт. Ежегодные соревнования по прыжкам в Неретву, проводившиеся в Мостаре сотни лет, возобновились.