Судьба мигрантов с судна Gregoretti

Лишь 15 несовершеннолетних сошли на сицилийский берег с пришвартованного в порту Аугуста судна Gregoretti. Остальные 116 пассажиров остаются на его борту.

Глава МВД Италии не даёт им разрешение на высадку, ожидая гарантий того, что прибывшие будут распределены по другим странам-членам Евросоюза.

О своей готовности принять мигрантов заявил Берлин. Брюссель заверяет, что работает над этим вопросом, ведя активное обсуждение с европейскими партнёрами. Но Маттео Сальвини остаётся непреклонен.

"В течение целого года мы настоятельно призывали европейские государства объединиться и разработать такую систему, при которой было бы ясно, куда могут причалить суда со спасёнными мигрантами. Некоторый прогресс был достигнут, но требуется больший импульс", - поясняет Чарли Яксли, пресс-секретарь УВКБ ООН.

"Иначе под вопрос ставится сам принцип спасательных операций. Если капитаны судов будут бояться того, что их оставят в море на несколько дней, то может возникнуть ситуация, при которой, получив сигнал бедствия, они будут колебаться и не отреагируют сразу, в то время, как дорога каждая секунда", - заключает наш собеседник.

В ночь на четверг в водах Сицилийского пролива были спасены 135 мигрантов и доставлены на борт корабля итальянской береговой охраны Gregoretti.

Сообщается, что в субботу с разрешения Рима на берег также высадили беременную женщину с мужем и двумя малолетними детьми.