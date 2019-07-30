В Эфиопии высадили 350 миллионов деревьев за день

В Эфиопии высадили более 350 миллионов деревьев за один день. По оценкам местных властей, это новый мировой рекорд. Возглавил эту "зеленую кампанию", направленную на борьбу с изменением климата, ее инициатор - премьер-министр страны Абий Ахмед. К нему подключились многие государственные служащие и добровольцы. Цель проекта "Зеленое наследие" - посадить более 4 миллиардов деревьев за лето более чем в тысяче уголков Эфиопии. Это по меньшей мере 40 саженцев на каждого жителя страны.

Самуэль Галета, профессор, Университет Солсбери (США): "Проблема окружающей среды вызывает серьезную озабоченность даже на глобальном уровне, но еще в большей степени в этой стране. Большинство проблем и голод, которые мы здесь видим, могут быть связаны с недостаточной защитой окружающей среды".

По данным ООН, лесной покров Эфиопии сократился с 35% общей площади земель в начале 20-го века до чуть более 4% в 2000-х годах.

Проект "Зеленое наследие" направлен на восстановление земли и производительности в подверженной засухам стране. Однако критики эфиопского премьер-министра говорят, что он использует эту кампанию, чтобы отвлечь общественность от проблем, стоящих перед его правительством, включая этнические конфликты, которые вынудили около 2,5 миллионов человек покинуть свои дома.