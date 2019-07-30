Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась в лондонский суд. Она просит признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры, которые выписываются для защиты от угроз жизни и здоровью. Сообщается также, что принцесса Хайя подала иск о получении опеки над детьми.

Ранее СМИ писали о том женщина сбежала от своего мужа с сыном и дочерью, забрав с собой около 40 миллионов долларов. Отмечается, что в феврале Хайя якобы отправилась в Германию и запросила там убежища. Но получив отказ, переехала в Великобританию.