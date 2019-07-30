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США

Банк Capital One подвергся кибератаке

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 Вероника Доваль 
Банк Capital One подвергся кибератаке
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Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов. Как говорится в пресс-релизе компании, взлом "затронул около 100 млн лиц в Соединенных Штатах и 6 млн - в Канаде". Как сообщается, хакеру удалось в том числе получить доступ к номерам социального страхования около 140 тысяч клиентов и еще к примерно 80 тысячам номеров банковских счетов. При этом номера кредитных карт злоумышленник похитить не смог. По данным американских СМИ, подозреваемая задержана. Ей оказалась 33-летняя женщина - бывший инженер-программист.