Хорватия доверила стратегический проект КНР

Год назад консорциум во главе с «Китайской компанией по дорожно-мостовому строительству» выиграл тендер на возведение Пелешацкого моста в Хорватии. Проект родился в 2007 году. Речь идет о мосте с четырехполосным движением длинной почти два с половиной километра, который соединит Пелешацкий полуостров с основной частью страны в обход Боснии и Герцеговины.

Тот факт, что строительство крупнейшего с момента обретения независимости инфраструктурного проекта Хорватии было поручено китайской компании, вызвал полемику. Но руководство страны напомнило, что в течение десяти лет проект был заморожен и что заявка китайской стороны стоила на 100 миллионов евро меньше.

"В КНР очень сильная сталелитейная промышленность, - говорит Ярослав Шегедин, пресс-секретарь Хорватской государственной строительной компании (Hrvatske Ceste), - они производят сталь на своих заводах и привозят ее сюда по морю".

Каждый день более 300 китайских рабочих заливают бетон в стальные основания будущего моста. "Они живут в вагончиках в непосредственной близости и стараются завершить проект к августу 2022 года, - передает с места событий наш специальный корреспондент Джек Пэррок.

После распада Югославии ее Адриатическое побережье было поделено между вновь созданными государствами. Цель Пелешацкого моста - соединить материковую часть Хорватии с южным туристическим регионом Дубровник-Неретва, избегая принадлежащего Боснии и Герцеговине коридора Неум.

"В целом, проект поднимает вопрос о будущем Евросоюза и заявке Хорватии на вступление в Шенгенскую зону, - говорит Джек Пэррок. - Если Босния и Герцеговина, скажем, через 20 лет сможет присоединиться к ЕС, а затем и к Шенгену, мост окажется бесполезным".

Коридор Неум дает Сараево единственный выход к морю, но для жителей Хорватии означает несколько пунктов пограничного контроля, чтобы добраться из одной части страны в другую. Мнения местных жителей расходятся:

"Думаю, что легче построить мост, чем вести бесконечную борьбу или пытаться договориться с Боснией и Герцеговиной", - считает жительница городка Комарна Марта Видович.

"Это крайне утомительно и уже порядком нам надоело, - возмущается Юлия Пажин, домовладелеца в Комарна. - Мы вынуждено проходить через три пограничных пункта, когда едем из Герцеговины, для меня это просто катастрофа!"

С экономической точки зрения все также не однозначно: 85 % средств, или 357 миллионов евро, поступают на этот проект из бюджета ЕС. И хотя большая часть этого идет в Китай, австрийские и греческие фирмы только что получили контракты на строительство 32 километров соединительных дорог, туннелей и виадуков по всему полуострову.