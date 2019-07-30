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Румыния

Конституционный суд отменил спорную реформу

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 Марфа Васильева 
Конституционный суд отменил спорную реформу
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Конституционный суд Румынии в понедельник признал не соответствующими основному закону поправки к уголовному кодексу, кодексу уголовной процедуры и закону о правосудии. Принятые в апреле

социал-демократическим большинством, спорные положения, в частности, сокращают наказание и сроки давности для целого ряда преступлений, а также упраздняют статьи о халатности и злоупотреблении властью. Решение поддержали все 9 судей.

В воскресенье отменить поправки, "внесенные за последние два года к законам о правосудии", потребовал президент Румынии Клаус Йоханнис. Он заявил, что правительству под руководством Виорики Дэнчилэ следует "задуматься о своей роли в жестоком убийстве 15-летней девочки", которое произошло ранее на прошлой неделе в Каракале.

Александра пропала в среду после того, как уехала на попутке. В четверг она трижды звонила по телефону экстренной помощи, сообщив, что ее похитил некий мужчина. Служба спецсвязи не сразу сумела локализовать звонок, полиция прибыла на место через 19 часов. Причем, с ордером на обыск на руках, полицейские, следуя букве закона, должна были ждать рассвета и попали в дом подозреваемого, когда было уже слишком поздно. По горячим следам 65-летний механик признался в убийстве Александры и еще одной 18-летней девушки, пропавшей в апреле этого года.

В субботу тысячи человек вышли на улицы Бухареста, требуя отказаться от спорной реформы правосудия. По мнению юристов, если бы конституционный суд не пересмотрел ее в понедельник, убийца мог претендовать на смягчение наказания, а допустившим грубые нарушения процедуры полицейским и прокуратуре, это могло сойти с рук.