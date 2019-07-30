Американец попытался провезти в багаже пусковую ракетную установку. Служба транспортной безопасности Соединенных Штатов обнаружила необычную находку в чемодане мужчины, который прилетел из Кувейта. Инцидент произошел в Международном аэропорту Балтимора-Вашингтона.

Сам мужчина (его имя не сообщается) заявил, что привез эту установку в качестве сувенира. «Наверное, ему лучше было бы купить брелок», — написала на своей странице в Twitter представитель службы Лиза Фарбстин, опубликовав фотографию установки для управляемой ракеты AGM-176 Griffin производства американской корпорации Raytheon.

Дальность полета этой 140-сантиметровой осколочно-фугасной ракеты - до 5,5 километров. В разных модификациях ее можно запускать с земли, корабля и самолета.

На допросе мужчина рассказал, что вернулся в США с военной службы. Вскоре его отпустили, и он отправился домой в Техас. Пусковая установка была в нерабочем состоянии, но тем не менее было решено отправить ее на утилизацию.