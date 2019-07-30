Теракты 11/09 в США: показания в обмен на жизнь?

Находящийся в тюрьме на базе США Гуантанамо единственный оставшийся в живых из организаторов теракта 11 сентября в Нью-Йорке Халид Шейх Мухаммед через своих адвокатов дал понять, что в обмен на сохранение жизни федеральным правительством он готов дать показания в суде и поддержать иск против Саудовской Аравии родственников погибших. Такое предложение содержится в письме, которое представили адвокаты истцов.

В заявлении американские граждане обвиняют королевство в пособничестве "Аль-Каиде" и требуют от Эр-Рияда компенсации. Иск был подан чуть менее двух лет назад. За несколько месяцев до этого Конгресс США принял закон, разрешающий американским судам привлекать к ответственности за терроризм целые государства.

Члены "Аль-Каиды" захватили пассажирские самолеты и направили их на здания Всемирного центра торговли в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. В результате 18 лет назад погибли более 3 тыс. человек. Основатель Аль-Каиды, подданный аравийского королевства, Усама Бен Ладен 8 лет назад был уничтожен спецназом США в ПАкистане.

Официальный Эр-Рияд отрицал любую причастность к трагедии, заявляя, что готов продать все свои активы в США, чтобы не допустить их ареста в случае положительного вердикта по иску.