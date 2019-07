Сибирьгорит: почему ситуация стала безнадежной?

View this post on Instagram

Доброе утро, Страна!!!! Просыпайся Москва!!!!!Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тыс. га. Огонь уже охватил более 1,5 млн га леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Ребят, что делать будем? Неужели молчать? пишите сюда и присылайте в лс что там у вас происходит , я сама только что с Урала и там тоже видела сгоревший лес вдоль дорог...... давайте только не о политике а о том , как помочь хотя бы неравнодушием. Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. это Катастрофа , которая происходит сию минуту ! я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь #helpsiberia #siberia