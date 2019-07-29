Сибирьгорит: почему ситуация стала безнадежной?

Лесные пожары в России полыхают на территории в 3 миллиона гектаров, но режим чрезвычайной ситуации введен только в четырех регионах: в Иркутской области, Красноярском крае, в двух муниципальных районах Республики Бурятия и в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия). Смог дошел уже до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтая, Хакасии и накрыл даже Казахстан.

Петиция на сайте change.org с требованием объявить режим ЧС на всей территории Сибири подписали более 500 тысяч человек (к 20:30 по московскому времени). «Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС», — говорится в петиции.

Автор петиции — Ольга Козулина, жительница Томска, биолог по профессии. В интервью Euronews она рассказала, что только сегодня жители города смогли увидеть солнце, до этого все небо было затянуто смогом.

«Если на такой большой территории будет одномоментно выжжен лес, то эта экологическая система просто изменится и уже не будет в верхних слоях почвы достаточного уровня пресных вод, что приведет к высыханию рек и озер», — говорит Козулина.

Боль в ушах и кровь из носа

Леонид Селищев живет в Красноярске. В середине июля он вышел с другом на пробежку и увидел, что город окутан дымом. По словам молодого человека, в воздухе чувствовался неприятный запах, было тяжело дышать. «Делаем упражнения, и понимаем, что всё очень тяжело идет. Потом у нас начала болеть голова, у моего друга пошла кровь из носа».

Через неделю у Леонида начались проблемы со здоровьем. «Мне было больно дышать. Дыхательная трубка была воспалена, и это все перешло в уши и в нос. Начало закладывать нос, начали болеть уши», — рассказывает молодой человек.

Леонид впервые в жизни подписал петицию в надежде на то, что это поможет что-то изменить. «Наверное, потому, что это случилось со мной. Раньше я не обращал внимания, но тут я понял, что я в ситуации, из которой не могу выйти, и подписал. Я же не могу один с ведрами воды и песка ехать в лес, тушить гектары огня».

Помощь будет оказана

В МЧС объявили о том, что на борьбу с пожарами будут брошены дополнительные силы. «Усилится парашютистами группировка Рослесхоза, субъекты увеличивают свои группировки. И мы, как часть МЧС, будем увеличивать свою группировку – как наземную, как и воздушную», — заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется на 1000 километров.

В воскресенье в Авиалесоохране сообщили, что тушение 360 лесных пожаров (всего в тот момент полыхало около 500 пожаров) было прекращено, потому что по ним «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

В ответ на это Чуприян заявил, что действительно некоторые пожары находятся в так называемой «авиазоне», то есть потушить их можно только с помощью авиации, а эффективнее было бы работать вместе с наземной группировкой.

Но с какой экономикой можно согласиться, если у нас сотни населенных пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи. Мне кажется, тут никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы эта помощь была получена Александр Чуприян Первый заместитель главы МЧС РФ

«Ситуация упущена до безнадежности»

Глава противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин признает, что нынешние пожары уже невозможны потушить. Сейчас с огнем борются только на территории в 90 тысяч га (притом что пожары полыхают на 3 млн га). По словам Куксина, ситуация может улучшиться только если над регионами, где полыхают пожары, пройдут дожди.

Но велика вероятность того, что над пожарами сформируется антициклон, через который осадки просто-напросто не смогут пробиться (такое явление неоднократно наблюдалось в Сибири в предыдущие годы). Об этом говорит и Александр Чуприян.

Это блокирование осадков, как объясняет Куксин, чревато тем, что в соседних регионах пройдут особенно сильные дожди, которые спровоцируют наводнения. На юге Сибири и на Дальнем Востоке из-за паводков уже были эвакуированы более 2000 человек. Самая сложная ситуация — в Хабаровском крае и в Амурской области.

В основным пожары полыхают в так называемых зонах контроля. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в этих районах «пожары не тушатся по определению». «Зоны контроля – это территории, на которых пожары можно не тушить, если власти примут решение, что это нецелесообразно», — объясняет Куксин. По его словам, когда в 2015 году осуществлялось зонирование, планировалось, что в зонах контроля не будет никакой инфраструктуры, никаких населенных пунктов, никаких нефтяных газовых или нефтяных месторождений или вырубки лесов. Но в итоге зонирование было проведено неточно, и в зонах контроля оказались населенные пункты. «В том числе в Красноярском крае в зонах контроля живут люди, там идет добыча древесины, там есть нефтяные и газовые объекты», — заявил Куксин.

Как спасти Сибирь?

Какие меры могут быть приняты сейчас? И что делать в будущем, чтобы такая трагедия не повторилась? «Кроме того, что нужно увеличивать силы для борьбы с огнем и тушить новые пожары, необходимо еще предупреждать жителей, какая концентрация дыма, какая концентрация твердых веществ и разных загрязнителей», — говорит Куксин. В этом случае люди смогут решить, необходимо ли увозить в более безопасные места детей и пожилых людей. Кроме того, власти городов смогут определиться, нужно ли вводить режим «черного неба», то есть ограничивать на этот период выброс других загрязняющих веществ. «Это может довольно заметно снизить нагрузку на организм жителей», — объясняет Куксин.

Нынешняя ситуация, по его словам, показала, насколько важно заново прочертить зоны контроля и увеличить финансирование регионов.

Сейчас регионы недофинансированы в 10 раз даже по сравнению с тем, что было в советскую эпоху. Сейчас ресурсов нет. Можно говорить, что региональные власти неправильно принимали решения, неправильно отказывались от тушения пожаров, но они это делают в условиях абсолютного недофинансирования Григорий Куксин Глава противопожарного отдела Greenpeace

#Сибирьгорит

Несколько дней назад в соцсетях был запущен флешмоб. Его участники хотят привлечь внимание властей к тому, что происходит в Сибири. Самые популярные хэштэги — #сибирьгорит, #спаситесибирь и #сибирьвогне. К флэшмобу присоединились и многие знаменитости, среди которых телеведущие Ирена Понарошку и Елена Летучая, актрисы Любовь Толкалина и Мария Кожевникова, певец Сергей Зверев, певица Полина Гагарина.