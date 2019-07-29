Розовый кот летает и плавает

Здесь летают и курицы, и статуэтки «Оскара», и розовые коты. Но главное — не полёт, а веселье. В Москве на гребном канале в Крылатском собрались самые бесстрашные конструкторы и пилоты — четыре десятка команд со всей России. «Флюгтаг» — конкурс самодельных летательных аппаратов.

Reuters

Конструкция должна весить меньше 200 кг (что продиктовано в том числе соображениями безопасности), линейные размеры — не больше десяти метров.

Разгон — за счёт мускулов команды и падения с шестиметровой рампы. Дальность полёта — лишь один из критериев: не все и до воды-то добегают. Судьи оценивают не только расстояние, но также дизайн, креативность и выступление команды во время разбега.