Кофейная несправедливость: почему цены на продукт настолько разнятся?

В конце 2018 года фунт (0,45 кг) кофе стоил среднестатистическому потребителю в Великобритании 5,95 фунтов Стерлингов (6,50 евро) (в России средняя цена за 500 г — 500-600 рублей), тогда как на международном рынке его цена составляла всего 1 доллар (0,89 евро). Почему же разница между рыночной стоимостью кофе и его розничной ценой настолько существенна? Давайте разбираться.

Последние два года кофейная индустрия переживает кризис и сохраняет исторически низкую международную рыночную стоимость продукта, что негативно сказалось на многих производителях.

Стоимость кофе, как и на многие другие сырьевые товары, зависит от спроса и предложения. При переизбытке первого — цена идет вверх, второго — вниз.

Жозе Сеччи, исполнительный директор Международной организации по кофе (МОК), в интервью каналу Euronews объяснил, что именно перепроизводство кофе за последние два года стало причиной снижения цен на него.

Сеччи не назвал конкретную страну-производителя, из-за которой возник профицит, но сузил круг государств, регулярно увеличивающих свои поставки кофе на рынок.

"Я бы выделил Бразилию, Вьетнам, Колумбию и Гондурас, но они не единственные", — говорит глава международной организации.

Что это означает для фермеров?

По данным Фонда Fairtrade, более 125 миллионов человек по всему миру вовлечены в индустрию кофе, при этом 80% мировой продукции приходится на 25 миллионов мелких фермерских хозяйств.

Исследование Международной организации по кофе (МОК) о влиянии низких цен на кофе на экономику стран-экспортеров показало, что значительная часть производителей кофе сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности из-за сокращения доходов. Во многих странах, где кофе — один из основных экспортных продуктов, сообщалось также об увеличении уровня нищеты среди домашних хозяйств.

По данным МОК, все большее число фермеров не смогут покрыть свои производственные затраты и получать достойный доход от урожая.

Кризис вынуждает многих центральноамериканских фермеров отказаться от производства кофе ради более высокооплачиваемого урожая или подтолкнуть их на поиски работы в США — что усугубляет и без того напряженную миграционную ситуацию, говорится в докладе.

Международная рыночная стоимость и розничная цена

Тем не менее, в последние годы потребители в Европейском Союзе отмечают рост цен на кофе, хотя на прибыли фермеров это почти не отражается.

Так почему же розничная цена чашки кофе столь отлична от рыночной стоимости зерна?

Сеччи пояснил, что розничная цена во многом зависит от:

• налогов;

• маржи розничного сектора;

• маржи секторов обжарки кофе;

• других изменений в структуре маркетинга

"Стоимость самого кофе в его розничной цене составляет лишь малую долю", — добавил Сеччи.

Это касается и образования цены чашки кофе.

"Если вы идете в кофейню, цена самого продукта— лишь один из компонентов в структуре расходов, — сказал Сеччи, — и это довольно небольшая часть, так как такие вещи, как аренда, затраты на рабочую силу, медицинское страхование, оказывают гораздо большее влияние на стоимость чашки кофе, чем цена самих зерен"

Скоро ли ситуация изменится?

По словам глава МОК, несмотря на то, что цены на кофе на последние два месяца выросли, они все еще остаются на весьма низком уровне.

"Есть вероятность, что мы пережили худшую ситуацию в индустрии, но судить об этом все еще рано. На данный момент рыночная цена кофе все еще далека от той, которую производители считают удовлетворительной", — заключил Сеччи.

Сама Международная организация по кофе пытается наладить диалог с частным сектором, чтобы совместными усилиями найти решение этой проблемы. Хотя Сеччи называет этот процесс "долгосрочным". По его словам, перспективы краткосрочных изменений довольно туманны.