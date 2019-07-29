В Риме простились с убитым карабинером

Убитая горем вдова Марио Рега Черчелло - карабинера, погибшего в Риме от рук двух американских туристов, попрощалась с супругом в воскресенье вечером в часовне Монте-Делла-Пьета.

Тысячи жителей итальянской столицы с цветами в руках собрались здесь, чтобы отдать последний долг 35-летнему служителю правопорядка, убитому в ходе полицейской операции. За несколько дней до того у супругов завершился медовый месяц. Марио Рега Черчелло будет похоронен в понедельник в родном городке у подножия Везувия.

Ранее в воскресенье премьер-министр Италии выразил почтение убитому офицеру. Джузеппе Конте заявил, что оплакивает потерю.

Марио Рега Черчелло погиб в ночь с четверга на пятницу. Он участвовал в расследовании незаконной торговли наркотиками и сопровождал дилера, у которого двое американских туристов отняли сумку с телефоном и требовали в обмен 100 евро. По их словам, ранее он продал им аспирин вместо кокаина.

На назначенную 19-летними Элдером Финнеганом Ли и Габриэлем Кристианом Наталем-Хьортом встречу дилер пришел в сопровождении двух карабинеров в штатском. Один из молодых людей запаниковал и нанес офицеру 11 ножевых ударов.

Расследование обстоятельств случившегося идет полным ходом, поскольку вопросы остаются. Зачем богатые американцы пошли на риск ради 100 евро? Зачем дилер предупредил полицию? Почему карабинеры пошли на встречу в штатском и не достали оружие? Параллельно прокуратура Италии начала внутреннее расследование после публикации фотографии одного их подозреваемых в наручниках и с завязанными глазами. Предстоит решить, имело ли место нарушение прав задержанного.