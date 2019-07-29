Разведка США переход к "защитнику" Трампа

Новым главой Национальной разведки США может стать конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф. О его выдвижении на этот пост объявил президент Дональд Трамп, теперь утвердить кандидата должен Сенат.

Нынешний руководитель американских спецслужб Дэн Коатс уходит в отставку с 15 августа. Пост директора национальной разведки он занимает с марта 2017. Коатс ранее критически отзывался об отношениях Трампа со спецслужбами, в частности, отмечал, что президенту следовало бы раскрыть разведке детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Потенциальный преемник Коатса Джон Рэтклифф, в свою очередь, был одним из ярых критиков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Кремлём и о российском вмешательстве в американские выборы.