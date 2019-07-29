Австрия: ценный труд мигрантов

Почти половина, а точнее 44% мигрантов, прибывших в Австрию в последние четыре года, благополучно нашли работу. О выполнении поставленной задачи отчитались в австрийской службе занятости.

Её руководство отметило, что при этом иностранцы не отнимают рабочие места у граждан страны.

Приезжие в основном задействованы в сельском хозяйстве или строительстве - далеко не самых популярных отраслях среди австрийцев.

"В следующем году мы преодолеем 50%-ю отметку. Цели, касающиеся трудоустройства мигрантов, прибывших в страну с 2015 года, были достигнуты благодаря приложенным нами усилиям и сильной экономике страны", - пояснил Йоханнес Копф, директор службы занятости Австрии (AMS).

Осенью в Австрии также будут подведены итоги масштабной программы по борьбе с долгосрочной - длительной безработицей и по трудоустройству пожилых людей.