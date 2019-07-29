Италия: прощание с убитым полицейским

Под аплодисменты сотен людей внесли гроб с телом молодого карабинера в маленькую часовню близ Неаполя. Здесь Марио Черчелло Рега меньше двух месяцев назад обвенчался со своей невестой, ныне - безутешной вдовой. Её супруг погиб в ночь на пятницу в центре Рима в ходе полицейской спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Трагедия потрясла итальянскую общественность. Проводить в последний путь 35-летнего офицера пришли и политические лидеры страны, в том числе вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

По версии следствия, двое американских туристов из Сан-Франциско 18-ти и 19-ти лет пытались купить кокаин. Вместо него дилер продал им обычные таблетки. Тогда молодые люди потребовали наркотик и деньги в обмен на украденную у него сумку. Они назначили дилеру встречу, на которой его сопровождали двое карабинеров в штатском, в том числе Марио Черчелло Рега. Запаниковав, один из подозреваемых нанёс последнему 11 ударов ножом, от которых полицейский скончался.

"Несмотря на полемику, последовавшую после публикации фотографий с допроса, на которых один из подозреваемых молодых людей запечатлён с завязанными глазами и руками, скованными наручниками за спиной, сегодня всю страну объединила скорбь по убитому карабинеру, - передаёт с места событий наш корреспондент Джорджия Орланди. - Церемония прощания с ним прошла в той же часовне, в которой он венчался всего несколько недель назад.Трагедия породила споры о пересмотре порядка проведения спецопераций и участия в них полицейских, в частности о применении ими оружия".