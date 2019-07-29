Гонконг: новые протесты и новые столкновения

Новая волна протестов Гонконге: полиция применила слезоточивый газ против десятков тысяч демонстрантов, вышедших на несанкционированные митинги.

Воскресные столкновения протестующих и правоохранителей начались на согласованной с властями манифестации. Затем ее участники к зданию представительства Пекина в Гонконге.

Несколько дней назад, как сообщает Рейтер, официальные представители правительства КНР побывали в Гонконге, на одной из встреч они призвали жителей, лояльных нынешней администрации, "защитить свой дом", как было сказано, от протестующих.

Вот что заявил прессе один из организаторов нынешней манифестации Вентус Лао: "Я беспокоюсь за тех, кто откликнулся на призыв и пришел, есть пожилые люди, они могут попасть под горячую руку. Здесь собрались те, кому дорого их право выражать отношение к властям, я их в этом полностью поддерживаю".s

Протесты в Гонконге продолжаются два месяца, вначале их участники выступали против внесения поправок в закон об экстрадиции, и под их давлением власти отказались от этой идеи, сейчас манифестанты требуют отставки нынешней администрации и ее главы Кэрри Лам.