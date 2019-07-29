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Бельгия

АЭС "Дул": вердикт Европейского суда

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 Надежда Дрямина 
АЭС "Дул": вердикт Европейского суда
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Продлив срок эксплуатации двух реакторов АЭС "Дул", бельгийские власти нарушили европейское законодательство. Такой вердикт вынес в понедельник Европейский суд на основании того, что необходимая экологическая экспертиза не была проведена.

Реакторы "Дул-1" и "Дул-2", находящиеся в Восточной Фландрии недалеко от границы с Нидерландами, должны были прекратить свою работу в 2015-ом. Ранее на их корпусах были выявлены многочисленные трещины.

Но правительство Бельгии продлило срок их службы ещё на десять лет, выделив 700 миллионов евро на работы по модернизации.

Две крупных ассоциации по защите окружающей среды опротестовали это решение в Конституционном суде.

Впрочем, в высшей судебной инстанции ЕС постановили: если в противном случае "может возникнуть реальная угроза электроснабжению населения", "Дул-1" и "Дул-2" могут временно продолжить свою работу.