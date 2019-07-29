Хорватские леса превращаются в пепел

900 гектаров леса превратились в пепел за минувшие сутки в Хорватии. Сильнейший пожар вспыхнул в субботу на Адриатическом побережье около города Шибеник.

В субботу вечером и в воскресенье до 200 пожарных боролись с огнем, к тушению привлекли также военнослужащих и полицию. Ситуацию усложнял сильный ветер.

Власти перекрыли шоссе в этом районе и эвакуировали близлежащую деревню. Всего из района чрезвычайного происшествия пришлось вывезти около полусотни местных жителей и туристов. В борьбе с огнем использовались самолеты Canadair.

Пострадали четверо пожарных, о жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщается. Полиция не исключает поджога. К понедельнику огонь удалось локализовать.