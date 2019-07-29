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Стрельба в Калифорнии: есть погибшие

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 Елена Караева 
Стрельба в Калифорнии: есть погибшие
Авторское право
REUTERS/Chris Smea
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Три человека были убиты , когда неизвестный открыл стрельбу на гастрономическом фестивале, организованном в калифорнийском городе Гилрое.

Как сообщили правоохранители, подозреваемый, белый мужчина средних лет, проник на территорию, на которой проходило мероприятие, миновав ограждения. Стражи порядка его ликвидировали.

Рассказывают очевидцы:

- Раздались хлопки, как это бывает при фейрверках, как будто кто-то запустил петарды. В тот момент я еще не поняла, что произошло.

- А я увидела, что мои друзья пригнулись, и что они побежали, и я побежала за ними. И мы услышали стрельбу, так он выпустил очередь. Я все побросала, все свои вещи, я просто спасалась бегством.

К настоящему моменту известно, что с огнестрельными ранениями разной степени тяжести срочно госпитализированы не менее пяти человек, их с места происшествия вывозили на вертолетах.

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