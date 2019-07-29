"Брексит" со сделкой: "Шансы есть", считает Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шансы на заключение сделки с Брюсселем по условиям выхода из ЕС есть. Глава кабинета добавил, что хотел бы добиться и нового торгового соглашения с Евросоюзом. Джонсон сказал, что сядет за стол переговоров по "брекситу", когда и если европейские лидеры будут готовы обсуждать ряд не устраивающих Лондон положений договора. В противном случае, подчеркнул премьер, Соединенное Королевство пойдет по жесткому сценарию развода.

Винсент Макавини, Euronews: "Премьер путешествует по стране, пытаясь придать ее жителям уверенность в завтрашнем дне. Посещая Шотландию, Джонсон сказал, что Британия готова протянуть руку ЕС и не пожалеет сил для достижения нового соглашения, поскольку сделка, предложенная Терезой Мэй, нежизнеспособна. На попытку заключить новую - у Джонсона всего 90 дней. И это архисложная задача. Джонсон встретился с первым министром Шотландии Николой Стерджен, выступавшей против "брексита" и грозившей провести повторный референдум по вопросу независимости (Джонсон эту возможность исключил). Сейчас кабинет ведет активную подготовку на случай "брексита" без сделки. К такому варианту событий и его последствиям, считают в Конфедерации британской промышленности, ЕС готов также плохо, как и Великобритания".