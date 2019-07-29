Венгрия: капитана "Викинга" взяли под стражу

В Венгрии снова взят под стражу 64-летний украинец, капитан круизного лайнера "Викинг", который на Дунае столкнулся с прогулочным катером "Русалка". Решение принял Верховный суд, отменив вердикты низших инстанций. Ранее капитан находился под домашним арестом.

Трагедия разыгралась 29 мая. На борту "Русалки" были 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Жертвами аварии стали 27 человек, находившихся на катере. Один до сих пор числится пропавшим без вести. Семь пассажиров удалось спасти.

Тем временем сообщается, что власти Южной Кореи приняли решение отозвать группу своих спасателей с места крушения "Русалки". Поиск последнего пассажира "Русалки" продолжит венгерская сторона.