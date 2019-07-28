Криминалисты изучают кости из захоронений в Ватикане

Итальянские эксперты-криминалисты приступили к морфологическому анализу костей из двух захоронений, обнаруженных в Ватикане. Исследование проводится в рамках дела об исчезновении Эмануэлы Орланди – 15-летней римлянки, которая в 1983 году не вернулась домой после урока музыки. Несколько месяцев назад её родственники получили анонимное сообщение, где говорилось, что тело девушки следует искать в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище Ватикана. Но после того, как было получено разрешение на эксгумацию и могилы XIX века вскрыты, выяснилось что в них нет ни останков Эмануэлы, ни останков принцесс, чему также не найдено объяснения. Сейчас экспертам предстоит выяснить, чьи кости были обнаружены в захоронениях, находившихся рядом.

Вокруг истории с загадочным исчезновением Эмануэлы Орланди выстроено немало самых разнообразных версий. Что произошло в действительности, до сих пор неизвестно.