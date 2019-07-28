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Франция

Колумбийский чемпион Тур де Франс

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 Райан Томсон 
Колумбийский чемпион Тур де Франс
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Колумбийцы, которые живут во Франции или которые приехали специально поддержать Эгана Берналя, празднуют победу своего соотечественника на велогонке Тур де Франс. Они говорят, что до последнего не верили в то, что колумбиец впервые в истории взойдет на верхнюю ступень пьедестала престижной велогонки.

- Это невероятно! - говорит один из них. - Мы ждали этого почти 100 лет. Я говорю как настоящий любитель велосипедного спорта! Так что я просто в восторге. Не могу найти слов, чтобы описать свои эмоции. Я живу в Лондоне и приехал утром в Париж специально, чтобы увидеть колумбийца, которого чествуют как победителя Тур де Франс.

- Я безумно счастлива! Это потрясающе, потому что такое впервые, настоящий сюрприз! Так мы все здесь, все колумбийцы, которые танцуют и празднуют, как обычно! Мы всегда везде танцуем и празднуем!

Свидетелем финиша Тур де Франс и победы колумбийского велогонщика стал коррепондент Евроньюс Райен Томсон:

"Елисейские поля традиционно окрашиваются в желтый цвет вечером, когда подходит к концу Тур де Франс. Но сегодня желтый - это еще и цвет победителя, колумбийца Эгана Берналя, который стал первым представителем своей страны и первым латиноамериканцем, получившим титул чемпиона престжной велогонки. Колумбийцы собрались здесь, чтобы отметить это событие. Они поют, танцуют и размахивают национальными флагами прямо здесь, у финишной черты!"