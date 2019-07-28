Колумбийский чемпион Тур де Франс

Колумбийцы, которые живут во Франции или которые приехали специально поддержать Эгана Берналя, празднуют победу своего соотечественника на велогонке Тур де Франс. Они говорят, что до последнего не верили в то, что колумбиец впервые в истории взойдет на верхнюю ступень пьедестала престижной велогонки.

- Это невероятно! - говорит один из них. - Мы ждали этого почти 100 лет. Я говорю как настоящий любитель велосипедного спорта! Так что я просто в восторге. Не могу найти слов, чтобы описать свои эмоции. Я живу в Лондоне и приехал утром в Париж специально, чтобы увидеть колумбийца, которого чествуют как победителя Тур де Франс.

- Я безумно счастлива! Это потрясающе, потому что такое впервые, настоящий сюрприз! Так мы все здесь, все колумбийцы, которые танцуют и празднуют, как обычно! Мы всегда везде танцуем и празднуем!

Свидетелем финиша Тур де Франс и победы колумбийского велогонщика стал коррепондент Евроньюс Райен Томсон:

"Елисейские поля традиционно окрашиваются в желтый цвет вечером, когда подходит к концу Тур де Франс. Но сегодня желтый - это еще и цвет победителя, колумбийца Эгана Берналя, который стал первым представителем своей страны и первым латиноамериканцем, получившим титул чемпиона престжной велогонки. Колумбийцы собрались здесь, чтобы отметить это событие. Они поют, танцуют и размахивают национальными флагами прямо здесь, у финишной черты!"