Москва: после протестов

Субботний разгон и задержания участников акций протеста против недопущения ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму осудил Евросоюз, призвав Россию соблюдать международные обязательства в ходе голосования в сентябре. Во внешнеполитическом ведомстве ЕС заявили, что права на свободу слова и собраний закреплены в российской конституции и не должны нарушаться.

Основных организаторов акции - сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и Любовь Соболь, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали ещё до начала акции. Им вменяют нарушение правил организации митингов.

Некоторых политиков, отпущенных на свободу, вновь взяли под стражу в воскресенье. Среди них и лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, незадолго до повторного ареста заявивший:

"Для всех было неожиданностью, что такое количество людей выйдет на улицы. Это десятки тысяч человек, которые не побоялись, которые вышли сегодня на улицы Москвы, потому что считают себя гражданами первого и единственного сорта".

В полиции заявили, что Гудков был задержан "за призыв своих сторонников к беспорядкам". Он сказал, что новая акция протеста намечается в следующие выходные.

По данным правозащитников, в общей сложности в субботу были задержаны - во многих случаях с применением силы - более 1300 человек, по меньшей мере 150 из них оставили в ОВД на ночь.

МВД России подчеркнуло, что акция не была согласована с властями, а более 600 задержанных оказались приезжими.

В воскресенье оппозиционер Алексей Навальный, задержанный ранее и отбывавший административный арест в спецпри`ёмнике, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция" - у него сильно отекло лицо. Об этом сообщила в Twitter секретарь Навального Кира Ярмыш, отметив, что за всю свою жизнь Навальный никогда не страдал от аллергии.