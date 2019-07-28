День ВМФ: Путин принял главный парад

Главный военно-морской парад России состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В параде участвовали 43 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 41 воздушное судно. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.

Глава государства заявил о планах строительства уникального по возможностям флота на длительную перспективу. Он также сказал: "Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому —уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей".

Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Владимир Путин Президент РФ

По словам президента, доля современных вооружений в военно-морском флоте РФ превышает 62%, но нужно продолжать его обновление.

Накануне президент встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

День военно-морского флота ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля.