Защитить ЛГБТ: День Кристофер-стрит

Яркие костюмы, радужные флаги - сотни тысяч людей вышли в воскресенье на улицы Берлина в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Ежегодно 27 июля здесь, как и во всем мире, отмечают так называемый День Кристофер-Стрит. Его кульминация- праздничный гей-парад, похожий на карнавальное шествие. В программе также дискотеки, музыка до утра, пробеги на роликовых коньках и многое другое.

Как и все предыдущие годы, в параде принял участие и бывший бургомистр Клаус Воверайт, вошедший в историю своей фразой :"Я гей и это хорошо" задолго до 2017-го года, когда бундестаг легализовал в ФРГ однополые браки.

Менее празднично отметили День Кристофер-стрит в Варшаве. Тысячи людей собрались в центре города, чтобы выразили свою солидарность с Белостоком. Они требовали, чтобы власти отправили в отставку министра внутренних дел и приняли действенные меры для защиты ЛГБТ-сообщества страны. В минувшую субботу в Белостоке участники Марша равенства подверглись нападению хулиганов и националистов, для разгона которых полиции пришлось применить слезоточивый газ. В понедельник по инициативе оппозиции в Белостоке пройдёт марш "Польша против насилия".