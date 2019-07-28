Скончался журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Известный российский журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался в субботу в возрасте 59 лет.

В 1981 году он окончил исторический факультет МГУ, а с 1992 года начал работать на телевидении – сперва на РГТРК «Останкино», а затем перешёл на НТВ вместе с ведущим программы «Итоги» Евгением Кисилёвым. Несколько лет Владимир Кара-Мурза вёл на НТВ авторскую аналитическую передачу «Сегодня в полночь» и историческую программу «Свидетель века». В дальнейшем он работал на телеканалах «ТВ-6» и ТВС, сотрудничал с RTVi и ТНТ, а также с «Радио Свобода». На популярной радиостанции «Эхо Москвы» Кара-Мурза вёл авторскую программу «Грани недели».

Владимир Кара-Мурза активно критиковал российские власти, а также современное российское телевидение.

О смерти журналиста сообщили его родственники. Причины не уточняются, но известно, что в последние годы он серьёзно болел.