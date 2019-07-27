США и Гватемала подписали миграционное соглашение

США и Гватемала подписали соглашение, в соответствии с которым мигранты из третьих стран, прибывающие в Гватемалу по пути в США, должны будут сперва обратиться за убежищем в этой стране. Американский президент Дональд Трамп, обещавший бороться с нелегальной иммиграцией ещё во время предвыборной кампании, назвал соглашение своей победой:

– Это соглашение откроет в их стране новую эру инвестиций и экономического роста, а также создаст основу для сотрудничества между нашими странами и расширения доступа к визе для тех, кто едет на временные сельскохозяйственные работы. Мы намерены ещё больше облегчить для них доступ в нашу страну. Это очень важно для нашего бизнеса, для наших ферм, для наших ранчо.

Свои подписи под документом поставили и. о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан и министр внутренних дел Гватемалы Энрике Астуриас:

– Очевидно, что нам требуется добиться перемен, и лучший способ для этого – действовать вместе с нашим лучшим союзником. Именно это мы демонстрируем здесь сегодня, и мы определённо намерены продолжать улучшать то, что уже достигнуто.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Гватемале введением пошлин и комиссии на денежные переводы, если страна не примет меры по ограничению потока мигрантов, направляющихся в США из латиноамериканских стран. В качестве ограничительной меры на границе США и Мексики ведётся строительство стены длиной 376,5 км.