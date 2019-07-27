Предпоследний этап "Тур де Франс"

Велогонщик команды Ineos Эган Берналь сохранил лидерство в общем зачете шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Победителем сокращённого из-за непогоды 20-го этапа стал Итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали. Француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick-Step, лидировавший в общем зачете до 19-го этапа, опустился в генеральной классификации со второй на пятую позицию.

Дистанция предпоследнего этапа "Тур де Франс" была сокращена из-за непростых погодных условий, изначальный маршрут был перестроен, и вместо запланированных 130 километров гонщики преодолели 59.

Второе и третье места заняли испанские гонщики команды Movistar Алехандро Вальверде и Микель Ланда.

Заключительный этап соревнований завершится в воскресенье на Елисейских полях в Париже. "Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции.