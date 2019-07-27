Битва за Мосгордуму: удар по оппозиции или по властям? | #КУБ

Добро пожаловать в "Куб"!

Недопуск двух десятков независимых оппозиционных кандидатов, массовые акции протеста, пикеты, обыски, аресты – кажется, даже вокруг президентских выборов не было такой шумихи, как вокруг выборов в Мосгордуму.

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков – один из независимых кандидатов. Его тоже не допустили на выборы. В среду к Гудкову, как и еще к нескольким кандидатам, пришли с обысками. У себя в Facebook он написал, что полиция искала у него план штурма Мосгоризбиркома и пыталась "наставить на истинный путь".

Это связано с тем, что мы лидируем в рейтингах, мы имеем все шансы победить на выборах, притом не несколько человек, а целой командой, потому что пока "единороссам" рисовали подписи, мы их собирали и проводили настоящую кампанию. Власть побоялась, что мы можем взять контроль над городским парламентом, контроль над бюджетом, над всем законодательным процессом. И власть испугалась, что все бразды правления городом перейдут от мэрии к независимой оппозиционной Мосгордуме Дмитрий Гудков Лидер "Партии перемен"

#КУБ Выборы в Мосгордуму вызвали огромный резонанс. В Мосгоризбиркоме утверждают, что многие собранные подписи были... Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 25 juillet 2019

Журналист Владимир Соловьев убежден, что оппозиционные кандидаты должны быть еще более святыми, чем папа римский. "Пост за постом (читаю) о том, как важно для развития политической системы пропустить 2-3 навальнят во власть. И никому не приходит в голову элементарное соображение. Все должно быть по закону. И перед законом все должны быть равны".

Кандидаты утверждают, что Мосгоризбирком намеренно забраковал подписи. Избирательная комиссия в ответ предложила "не перекладывать с больной головы на здоровую". По данным столичного Избиркома, во всех случаях подписи были признаны недействительными по вине сборщика или кандидата. Что это были за ошибки? "Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения".

Но есть и иная версия. Якобы Мосгоризбирком во время проверки специально вводил имена москвичей с ошибками: Мирина, Филимонова Дмитрий, Андрей Викторочич, Герман Героргиевич.

АААА!= Адский трэш. Сотрудники Мосгоризбиркома имени Собянина, проверяющие подписи независимых кандидатов, вводят... Publiée par Kirill Rogov sur Samedi 13 juillet 2019

Глава ЦИК Элла Памфилова убеждена, что власти не должны поддаваться на прямой шантаж: "Или вы нас зарегистрируете, или мы будем митинговать!" По словам Памфиловой, ее удивляет, что люди, которые пропагандируют демократические ценности, призывают, по ее словам, нарушать закон.

Очень презрительно отношусь к разного рода слухам, если одна бабушка сказала, и к фейковым новостям. Мне как председателю Центральной избирательной комиссии (вот я работаю четвертый год) ни разу никто не приказывал и не указывал, каким образом, как и кого и регистрировать. Не думаю, что какую-то опасность представляет один или два десятка оппозиционных кандидатов как для мэрии, скажем, с авторитетом мэра в Москве, или тем более для Кремля. Ну по крайней мере это смешно Элла Памфилова Глава ЦИК РФ

Так по кому ситуация с недопуском оппозиционных кандидатов бьет больнее всего? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".