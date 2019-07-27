Протесты и задержания в Москве

Более 1000 человек были задержаны в субботу Москве во время акции протеста, не согласованной с властями. Её участники выступили в поддержку оппозиционных независимых кандидатов, которым не разрешили принять участие в сентябрьских выборах в Мосгордуму. Все они представили необходимое количество подписей своих сторонников, чтобы получить возможность баллотироваться. Но Мосгоризбирком счёл, что в этих списках число фальшивых подписей превысило допустимые 10%. Кандидаты говорят, что это просто хитрость, чтобы не позволить им участвовать в выборах.

Демонстранты заявляют, что их протест направлен и против всей политической системы России в целом:

"Это беспредел! У нас отнимают выбор. И поэтому мы вышли на улицы, потому что другого выбора у нас нет. Это просто страх людей сверху: они нас боятся, я считаю, и поэтому вместо того, чтобы принять правильное решение, они вот так вот всё через колено делают. Я думаю, если нас станет чуть-чуть больше, то это всё прекратится. Они не смогут нас больше... Ну, вот так оттеснить они больше не смогут".

"Как я за них проголосую, если их не допустили? Я хочу проголосовать за своего кандидата!"

Организаторы акции собирались провести её перед зданием мэрии на тверской, но вся улица была перекрыта, и первые задержания прошли ещё до того, как начались протесты.

"Люди скандируют: "Верните наши выборы!" Все доступы к Тверской сейчас перекрыты, но только здесь, вот в этом переулке, собралось как минимум 500 человек", - передаёт из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.

Алексей Толенков, депутат из подмосковного Наро-Фоминска пришёл сюда с одной целью: понаблюдать, как во время протестов соблюдаются права человека. Утирая кровь с лица, он рассказывает:

"Да, полицейские начали давить, опрокинули несколько человек и ударили ногами. Из-за этого вот я в таком виде".

Против организаторов акции проводится административное расследование. У некоторых из них дома прошли обыски.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных "серьезных провокациях" и заявил, что порядок в городе во время акции "будет обеспечен в соответствии с действующим законом".