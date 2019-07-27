"Мы сражались со смертью в море и на земле"

Ливийский Красный Полумесяц обнаружил в субботу на побережье недалеко от Триполи более 60 тел: накануне в море опрокинулась лодка с мигрантами, направлявшимися в Европу.

Судно затонуло к северу от города Хомс, в 120 км к востоку от ливийской столицы. На борту находились около 350 человек. Среди них были граждане Эритреи, Египта, Судана и Ливии. Ливийская береговая охрана и местные рыбаки спасли более 100 человек, остальные погибли. Один из спасённых рассказывает:

"В лодке нас было 300 человек, а затем в неё стала просачиваться вода. 100 человек спасли, но все остальные погибли. Женщины, дети, среди них маленькие девочки. Слава Богу, нам повезло: мы плыли так почти 7 часов. Нас потом рыбаки спасли, почти 100 человек. Мы были здесь 2 дня, и никто за нами не пришёл. Последние 2 дня здесь с нами было тело умершего человека. Надо же: словно мы сражались со смертью в море, а сейчас сражаемся с нею и на земле".

Спасённых разметили во временных убежищах. Пострадавшие получили медицинскую помощь. Мигранты направлялись к итальянским берегам, были возвращены обратно в Таджуру недалеко от Триполи.

Пятничное кораблекрушение стало самым смертельным в в Средиземноморье в этом году. В тот же день береговая охрана Ливии осмотрела побережье и нашла несколько десятков тел. В субботу поисковая операция была продолжена.