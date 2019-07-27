Джонсон обещает "большие возможности"

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Манчестер, где выступил с первой большой речью в качестве главы правительства.

Он пообещал выделить свыше 3,5 миллиардов фунтов стерлингов на развитие неблагополучных городов.

По вопросу "брексита" он вновь указал на необходимость исключения "бэкстопа" из новой сделки с Брюсселем

Борис Джонсон: "Если мы целиком и полностью избавимся от "бэсктопа", то мы продвинемся дальше. Мы должны помнить о том, что выход из ЕС означает для нас большие экономические возможности, мы сможет делать то, что не могли делать на протяжении десятилетий, сможем избавиться от бюрократических препятствий, создать рабочие места, дать свободу творческому потенциалу и инновациям, которыми славится Великобритания".

Джонсон обещает, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября, по его словам, "со сделкой или без нее". Между тем главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье называл неприемлемой идею Джонсона об исключении "бэкстопа". Накануне Глава правительства Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что не считает возможным пересмотр проекта соглашения по "брекситу" и исключение из него положения о "бэкстопе" — механизме, гарантирующем сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии.