Парламент не утвердил Санчеса: что дальше?

Что ждёт Испанию после того, как парламент не утвердил Педро Санчеса на посту премьер-министра? Новые выборы - отнюдь не единственное решение. По конституции Испании при таком раскладе король начнёт новый раунд переговоров с лидерами всех политических партий страны, чтобы выбрать из них кандидата на пост главы правительства. Им может вновь стать и лидер победивших на прошедших выборах социалистов - в четверг Педро Санчес уже заявил, что готов попробовать избраться ещё раз.

Но кто бы ни стал избранником Филиппа VI, ему придется пройти через голосование в парламенте до 23 сентября. Если законодатели выбор короля не утвердят, монарх распустит парламент и назначит всеобщие выборы в ноябре. И тогда начнётся новый период предвыборных митингов и закулисных переговоров.

Попытка социалистов договориться с крайне левой партией "Подемос" оказалась безуспешной, не позволив Санчесу получить в парламенте достаточную поддержку, чтобы занять кресло премьера. Но есть у него теперь другие варианты? На этот вопрос отвечает аналитик Фернандо Вальеспин:

"Не исключается и возможность того, что при очередном голосовании в парламенте одна из крупных партий воздержится - к примеру, консерваторы, Народная партия. Потому что если в ноябре у нас будут новые выборы, это будет означать провал всей нашей политической системы. Думаю, что для испанской системы правления это стало бы настоящей драмой. Мы не должны забывать, что за последние три года всеобщие выборы в стране проводились уже три раза. Если придётся проводить их и в четвёртый раз, это это будет провалом не только системы правления, но и целого поколения политиков".

Это поколение сейчас представляет испанский народ, и оно должно найти выход из тупика, другого пути нет.