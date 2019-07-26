Удушающий дым от лесных пожаров

Жители целого ряда регионов России уже на протяжении недели жалуются на смог от лесных пожаров. В пятницу утром огонь охватил свыше 1.5 млн гектаров леса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

От дыма задыхается и Новосибирск, где расстояние до ближайших очагов возгорания составляет полторы тысячи километров.

Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин объясняет, что задымлению способствует циклон: "Дым не уходит из-за того, что сухо, а во-вторых, очень слабые ветры".

Несмотря на что, что управление Роспотребнадзора утверждает, что содержание вредных веществ в воздухе Новосибирска не превышает нормы, пациентов в городской больнице— в два раза больше, чем обычно. "Дым —это ужас. Задыхаюсь, голова кружится, потому что запах этого дыма действует", — рассказала Раиса Бровкина в интервью Первому каналу.

Из-за нулевой видимости закрыты два аэропорта в Иркутской области.В городе Киренске зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций содержания в воздухе оксида углерода и диоксида серы.

Региональные власти заявляют, что часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба. К ликвидации пожаров приступают, только если они угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

Рослесхоз сообщил, что самым проблемным с точки зрения лесных пожаров регионам РФ, в частности, Красноярскому краю и Иркутской области, выделили дополнительные средства на тушение огня.

Между тем запах гари почувствовали уже жители Казани: