Британский медиарегулятор оштрафовал RT

Британский медиарегулятор Ofcom ("Офком") оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

Согласно результатам расследования регулятора, RT "не смог сохранить должной беспристрастности" в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. В сообщении говорится, что штраф наложен за программы, в которых, в частности, обсуждались конфликт в Сирии и реакция британского правительства на события в Солсбери.

Телеканал RT выразил возмущение в связи с решением британского медиарегулятора. "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию — в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности", — говорится в заявлении на сайте телеканала.

В министерство иностранных дел РФ заявили, что рассматривают данное решение в качестве акта прямой цензуры."Британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", — отмечается в заявлении ведомства.