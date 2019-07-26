Экс-боец "Азова" напал на экс-президента Украины

В Киеве на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко запрыгнул бывший боец полка «Азов» Никита Макеев. Свой демарш он позднее объяснил желанием продемонстрировать Порошенко ненадёжный, по его словам, бронежилет экипировки украинских военных. Макеев, бывший гражданин России, заявил также, что хотел отомстить «за годы унижений», когда не мог добиться украинского гражданства, сражаясь против сепаратистов. По данным СМИ, неделю назад он стал гражданином Украины по указу нового президента.

Инцидент произошёл возле здания Государственного бюро расследований, куда Порошенко явился для дачи показаний в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, связанным с уклонением от уплаты налогов.