Франция: жара отступает

Аномально жаркая погода, установившаяся на этой неделе во Франции, постепенно уступает место более привычным температурам. Лишь на востоке ситуация не пришла ещё в норму, и жителям этих районов рекомендовано сохранять бдительность. Накануне абсолютный температурный рекорд был побит в 50-ти городах страны, включая и столицу, откуда передаёт корреспондент Euronews Гийом Дежардан:

– Жители Парижа почувствовали облегчение, когда температура этой ночью опустилась на 15 градусов, и наконец-то задул ветер. Вчера в 20-ти департаментах красный уровень опасности погодных условий был отменён, но в ряде восточных департаментов он остаётся оранжевым.

Накануне температура в Париже поднялась до рекордных 42,6°C, и в скорую помощь поступило на 20% больше звонков, чем обычно. Здесь не теряют бдительности, поскольку обезвоживание может наступить через двое или трое суток после жары.

Инфраструктура также получила повреждения. Движение поездов на Восточном вокзале было вчера прервано на несколько часов из-за пожара в пригороде, и железнодорожная компания по-прежнему рекомендует пассажирам по возможности отложить поездку до понедельника.