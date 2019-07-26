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Протесты в аэропортах: природа и политика

Сотни эко-активистов — в основном молодёжи и школьников — провели акцию протеста в аэропорту Штутгарта. Мешать пассажирам и сотрудникам они не стали,собравшись на галерее над табло вылета. Они хотели привлечь внимание к влиянию воздушного транспорта на атмосферу с помощью лозунгов «Вы крадёте наше будущее!».

А в аэропорту Гонконга лозунги политические. Около тысячи человек собрались там на новую акцию протеста против действий Пекина, которые, как считают активисты, направлены на подрыв независимости судебной власти автономного района.

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