Протесты в аэропортах: природа и политика

Сотни эко-активистов — в основном молодёжи и школьников — провели акцию протеста в аэропорту Штутгарта. Мешать пассажирам и сотрудникам они не стали,собравшись на галерее над табло вылета. Они хотели привлечь внимание к влиянию воздушного транспорта на атмосферу с помощью лозунгов «Вы крадёте наше будущее!».

А в аэропорту Гонконга лозунги политические. Около тысячи человек собрались там на новую акцию протеста против действий Пекина, которые, как считают активисты, направлены на подрыв независимости судебной власти автономного района.