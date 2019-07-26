"Брексит": новый раунд полемики между ЕС и Британией

Евросоюз отвергает требования британского премьера о пересмотрел ряда пунктов уже составленного соглашения об условиях "брексита". Об этом стало известно из письма Мишеля Барнье, адресованного руководящему составу внешнеполитических ведомств стран-членов.

Так главный переговорщик от ЕС отреагировал на слова Джонсона, сказанные в Палате общин и касавшиеся возможности исключения из нового законопроекта режима так называемого бэкстопа, когда Северная Ирландия - часть королевства - и Ирландия - член общеевропейского сообщества - обе остаются в таможенном общеевропейском союзе.

Позицию Барнье подтвердил и ирландский премьер Лео Варадкар: "Ни позиция ЕС, ни позиция Ирландии не изменились. Режим бэкстопа - это составная часть сделки по "брекситу". Если не будет сохранен "бэкстоп", не будет никакого соглашения, никакого переходного периода, никакого договора о свободной торговле".

В своей первой речи в новом качестве перед депутатами Джонсон пообещал, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС 31 октября: "Они не хотят вносить ни изменения, ни поправки в текст соглашения. Британия значительно лучше подготовлена к жесткому "брекситу", чем многие это себе представляют. И оставшиеся 98 дней нам дают еще одну возможность ускорить работу, поскольку мы должны быть полностью готовы к развитию ситуации по жесткому сценарию, чтобы неудобств и последствий для повседневной жизни мы почувствовали как можно меньше".

Мы выйдем из ЕС в любом случае, с соглашением или без него, в соответствии со статьей 50-ой Лиссабонского договора Борис Джонсон премьер-министр Соединенного Королевства

Лидер оппозиции Корбин в ответ на это обвинил Джонсона в отсутствии каких бы то ни было планов, которые бы стояли за этими словами, и подчеркнул, что у премьера нет чёткого представления о том, как в принципе осуществить "брексит" по любому сценарию, со сделкой или без нее.