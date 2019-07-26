Замкнутый жаркий круг

Тепловая волна, накрывшая этим летом многие регионы нашей планеты, представляет собой замкнутый круг причин и следствий: лесные пожары на Аляске и за Полярным кругом с одной стороны вызваны глобальным потеплением - а с другой сами способствуют этому.

Огромные лесные массивы горят на крайнем севере России, США и Канады, страдает флора и фауна чрезвычайно чувствительных экологически уголков нашей планеты. В результате пожаров в этом году уже выделилось больше углекислого газа, чем в любом предыдущем. По приблизительным подсчетам, дымом была охвачена территория в 2 млн км².

А вот и другой пример разрушительного действия жгучего аномального зноя. Этот поток, протекающий через швейцарский городок, образовался от таяния альпийских ледников.

И таких примеров, свидетельствующих о потеплении в Альпах, уже не счесть: год от года ледники здесь отступают с возрастающей скоростью. Эксперты разводят руками: по их словам, мало что можно сделать для предотвращения таяния льдов, и все последствия этого процесса предугадать никто не берётся.