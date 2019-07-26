"Зеленый" фонд для ЕС?

В Европе жара. И климатические изменения вновь в центре брюссельских дебатов. Новоизбранный евродепутат Petros KokkАlis предлагает создать структурный "зеленый" фонд ЕС - наподобие социального. По мнению парламентария, новый финансовый инструмент необходимо интегрировать в бюджет ЕС на 2021-2027 гг. Фонд бы выделял на проекты в области окружающей среды по одному миллиарду евро ежегодно.
Согласно Европейскому агентству по окружающей среде потери из-за последствий климатических изменений за последние 35 лет составили 453 млрд евро.