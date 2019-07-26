Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Во Франции нашли кость одного из крупнейших динозавров на Земле

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Во Франции нашли кость одного из крупнейших динозавров на Земле
Авторское право
REUTERS/Regis Duvignau
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Гигантская бедренная кость динозавра обнаружена при раскопках на юго-западе Франции близ Ангулема. Размер находки — более двух метров, вес — свыше 400 кг. Её возраст, по оценкам палеонтологов, составляет около 140 млн лет.

Кость принадлежала представителю группы четвероногих растительноядных ящеров-зауроподов. Длина тела этой особи, судя по размерам кости, составляла до 30 метров. Динозавр весил десятки тонн. Это одно из крупнейших живых существ, когда либо обитавших на Земле, — говорят эксперты. По словам палеонтолога из парижского Национального музея истории Ронана Алэн, «обнаружение уже одной такой бедренной кости — это само по себе очень, очень важное открытие». Он отмечает, что поразительна и сохранность кости такого размера: обычно они разваливаются на множество обломков и осколков.

Останки гигантского зауропода были найдены на месте древнего болота. В ходе раскопок за последние десять лет здесь обнаружили тысячи костей представителей более 45 видов ящеров.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube